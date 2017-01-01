IĞDIR (AA) - Iğdır'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı.
Kentte muhtarlarla görüşen Soylu, esnaf ziyaretinin ardından valiliği ziyaret etti.
Tören mangası tarafından karşılanan Soylu, polislerle tek tek sohbet etti.
Şeref defterini imzalayan Soylu, Vali Ahmet Turgay Alpman ile bir süre basına kapalı görüştü.
Valilikte Soylu başkanlığında düzenlenen toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Iğdır Valisi Alpman, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Yiğit, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Kahraman Dikmen, 5'inci Hudut Alay Komutanı Albay Taner Güneş, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve kaymakamlar katıldı.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.