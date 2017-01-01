Bilim adamları Ahlat'ı gezdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİTLİS (AA) - Bitlis'e gelen 24 ülkeden 108 bilim adamı, kentin Ahlat ilçesindeki tarihi ve turistik alanları gezdi.

Van'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi" kapsamında kente gelen Irak, Mısır, Fas, Ukrayna, Tunus, Libya, Cezayir, Suriye, İspanya, Umman, Ürdün, Yemen, Kazakistan, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, İran, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Afganistan, Hindistan, Azerbaycan, Bulgaristan ve Özbekistan'dan 108 bilim adamı, Ahlat ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçede Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak nitelendirilen Ahlat Selçuklu Mezarlığını gezen heyet, ardından Emir Bayındır Kümbeti'ne ziyarette bulundu.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 ülkeden insanların katılımıyla uluslararası bir kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.

Heyetin bölgedeki tarihi dokuyu görmek istediğini ifade eden Karadağ, "Kongre katılımcılarımıza Van Gölü etrafındaki tarihi ve doğal güzellikleri, medeniyet değerlerini göstermek istedik. Bu kapsamda Ahlat'a geldik. Çünkü Ahlat, son derece önemli bir yerleşim yeri ve tarihi şehrimizdir. Misafirlerimiz Anadolu'ya geldiğimizde kurduğumuz medeniyetin örneklerini görme fırsatı buldu." diye konuştu.

Çuvaşistan Türk Dünyası Kültür Merkezi Başkanı İlya İvanov da son yıllarda Van ve çevresinin çok geliştiğini belirterek, tarihi eserler bakımından bölgenin çok önemli olduğunu ifade etti.