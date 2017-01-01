Kars'ta uçurtmalar "Anneler" için uçuruldu

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Anneler için uçurtma uçur" şenliği düzenlendi.

"Anneler Günü" dolayısıyla Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki alanda, Sarıkamış Sarı Koza Girişimci Ev Hanımları Derneği ile Sarıkamış Gazipaşa İlkokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen şenlikte, gökyüzündeki birbirinden güzel uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Dernek Başkanı Derya Sadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl uçurtma şenliği düzenlediklerini belirterek, bu yıl çocuklar ve bütün anneler için bu şenliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu tür sosyal etkinliklerin çocuklar ve aileler arasında kaynaşmayı sağladığını belirten Sadi, şunları kaydetti:

"Bu yıl Anneler Günü'nde annelerimiz için uçurtmalarımızı uçurduk. Buralarda yaşayan vatandaşların birbiriyle kaynaşması, birlik ruhunun oluşması ve çocukların da bu vesileyle eğlenmesi bizim için çok önemli çünkü çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın emanetçisi. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bu yüzden bundan sonra da dernek olarak farklı etkinlikler yapmaya devam edeceğiz."

Etkinlikte anneler, öğrenciler ve velileri, aralarında Türk bayrağının ay yıldızı ve renkleri ile futbol takımlarının renklerinin de bulunduğu 100 uçurtmayı uçurdu.