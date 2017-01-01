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Öğrencilerinden şehit annesine ziyaret

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:45
Öğrencilerinden şehit annesine ziyaret

TOKAT (AA) - Lise öğrencileri, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın annesi Asuman Şerbetçi'yi "Anneler Günü"nde yalnız bırakmadı.

Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencileri, Asuman Şerbetçi'yi Gündoğdu Mahallesi'nde evinde ziyaret etti. Öğrenciler, şehit annesi Şerbetçi'nin elini tek tek öptü.

Şerbetçi, Anneler Günü'nde hatırlanmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, çok duygulandığını, öğrencilerin kendisini her zaman ziyaret edebileceğini ifade etti.

Oğlunun geçen Anneler Günü'nde kendisini görmeye geldiğini anlatan Şerbetçi, "Isparta'da eğitimdeydi, oradan minibüs tuttu. Erbaa'dan 4 arkadaşı var, orada bir geceliğine Anneler Günü'nde geldi gitti, geçen yıl bugün burada idi." dedi.

Komşusunun oğlunu rüyasında gördüğünü söyleyen Şerbetçi, "(Anneme söyleyin, ben ölmedim, çok ağlamasın) demiş oğlum. Aslında ölmedi yaşıyor, her zaman yanımızda ama biz göremiyoruz. Kuran-ı Kerim'de bile yazıyor, 'Onlara ölüler demeyin, onlar ölü değildirler ama siz göremezsiniz.' diyor. Onları okudukça daha çok rahatlıyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaret sonrası öğrenciler Şerbetçi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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