Bisikletçiler "Karacaoğlan" için pedal çevirdiler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

OSMANİYE (AA) - Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü (ABİT) tarafından 17. yüzyılda Çukurova'da yaşayan halk şairlerinden Karacaoğlan anısına Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Kayseri illerini kapsayan 8 günlük bisiklet turu düzenlendi.



Adana'dan başlayan ve bir hafta sürecek "Karacaoğlan'ın izinde" bisiklet turu kapsamında bisikletçiler ilk mola yeri olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine geldi.



ABİT Başkanı İzzet Altınsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacaoğlan'ın binek hayvanları ile gezdiği tarihi ve turistik yerlere kendilerinin de bisikletle gideceğini belirtti.

Bölgenin önemli değerlerinden halk ozanı Karacaoğlan anısına bir haftalık gezi düzenlediklerini ifade eden Altınsoy, şunları söyledi:

"Amacımız onun binek hayvanlarıyla gittiği yerlere bisikletlerimizle gezerek, o yörenin tarihi, turistik ve halk yaşantısını yerinde görmek. Kültürel güzellikleri tanıtmak için demir atlarımızla 3 arkadaş yola çıktık. Sekiz gün sürecek olan bu turda, tıpkı yörük yaşantısı gibi çadırlarımızda konaklayıp, yemek yapıp dinleneceğiz. Ayrıca insanlara sağlıklı ve mutlu yaşam aracı olarak gördüğümüz bisikleti kullanmaya yönlendireceğiz."

Başkan Altınsoy, Adana, Osmaniye Kahramanmaraş ve Kayseri illerini kapsayan 571 kilometrelik yolculuk esnasında bisikletin de tarihi ve turistik gezilerde faydalı bir ulaşım aracı olduğunu göstereceklerini sözlerine ekledi.