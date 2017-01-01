Kırıkhan'da 1. Ciğer Festivali

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HATAY (AA) - Kırıkhan Kaymakamlığı, belediye ve Kasaplar, Lokantacılar, Kebapçılar Odası Başkanlığının organizasyonuyla "Kırıkhan 1. Ciğer Festivali" düzenlendi.

Kırıkhan Mesire Alanı'nda "Kırıkhan'a gel ciğerimi ye" sloganıyla gerçekleştirilen festival, Antakya Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı. Festivale katılan vatandaşlar ve davetliler, oluşturulan stantlarda pişirilen ciğer kebabının tadına baktı.

Kaymakam Mustafa Erkayıran, yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde farklı yemek kültürü ve anlayışı olduğunu belirtti.

Kırıkhan'nın da payına ciğer kültürünün düştüğünü ifade eden Erkayıran, "Komşu iller ve ilçelerden gelen misafirlerimiz özellikle Kırıkhan'da ciğer yemek istiyorlar. Hatta ciğer yetişmediği için komşu illerden ciğer satın alan esnafımız gelen misafirlerine ciğer ikram ediyor. Dolayısıyla var olan bir şeyin bugün biz ismini koymuş olduk." dedi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da bugün artık Türkiye'de Kırıkhan dendiği zaman akla ilk olarak ciğer kebabının geldiğini söyledi.

Festivali geleneksel hale getireceklerini aktaran Yavuz, ''Damak tadının, sofra kültürünün dünyadaki en güzel örneklerinden bir tanesi olan Hatay'ın güzel incisi olan Kırıkhan'da, ciğer kebabımızın tanıtımıyla ilgili aramızda Türkiye'den ve dünyadan ünlü gurmelerimiz var.'' diye konuştu.

Etkinlikte ilçedeki 32 şehit annesine Kırıkhan Belediyesi tarafından plaket verildi.

Festivale AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Adem Yeşildal, Orhan Karasaray, Mehmet Öntürk, CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile vatandaşlar katıldı.







