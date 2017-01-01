TGK Genel Kurulu

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MUĞLA (AA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 2. Olağan Genel Kurulunda, Nuri Kolaylı oy birliğiyle genel başkanlığa yeniden seçildi.

TGK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen, Türkiye genelinde 8 federasyon ile bu federasyonlara üye 93 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun üst çatı örgütü olan TGK'nin genel kuruluna 112 delege katıldı.

Divan başkanlığını Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in yaptığı genel kurulda, divan başkan yardımcılığına BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, divan üyeliklerine de Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen seçildi.

Kongrenin açılışında konuşan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, medya sektöründe yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Gelişmiş demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan medyanın, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde önemini açıkça ortaya koyduğunu belirten Kolaylı, "Tüm gücüyle darbe girişiminin karşısında duran Türk basını, darbenin engellenmesinde çok önemli rol oynadı. Bu nedenle basının günümüzde var olan sorunları çözülmeli, geniş kitlelerin doğru, tarafsız ve hızlı haber almasının önü açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Kapsamlı bir değişime ihtiyaç var"

Medya alanında kapsamlı bir değişime ve yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kolaylı, basının, uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi verdiğine değindi.

Özellikle 12 Eylül döneminde büyük baskılar yaşandığına dikkati çeken Kolaylı, "Günümüzde de Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun bazı maddeleri ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümler içermektedir." ifadelerini kullandı.

Medya sektöründeki çalışma koşullarına, gazetecilerin yıpranma hakkına, mesleki düzenleme ihtiyacına, televizyon yayıncılığı ve sorunlarıyla internet yasasına da değinen Kolaylı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kolaylı'nın konuşmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

TGK Genel Kurulunda son olarak seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Nuri Kolaylı oy birliğiyle yeniden TGK Genel Başkanlığına seçildi.

Yönetim Kurulunun Adem Alemdar, Ahmet Yetişen, Alaettin Aslan, Cem Kaytan, Deniz Güçer, Erdoğan Erişen, Ergun Ata, Feridun Fazıl Özsoy, İsmet Akıncı, Mehmet Abdioğulları, Mehmet Aydın, Mehmet Çelik, Mehmet Ergun, Mevlüt Yeni, Murat Atay, Nazmi Pınar, Osman Hakan Kiracı, Sefa Özdemir'den oluştuğu listede, Denetim Kuruluna Hürmüz Seda Köktener, Hüseyin Oğuz ve Mustafa Erkan Yılmaz getirildi.

Onur Kuruluna Adnan Taraşlı, Derya Sarılarlı, Haydar Karaduman, İ. Nazmi Bilgin, İhsan Tunçoğlu, Mustafa Arslan, Ramazan Demir, Şevket Erzen, Şevket Karahan, Turgut Özdemir, Zeki Dışkaya, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğine Alpaslan Başaran, Aslan Deveboynu, Aydın Deniz, Aytekin Polatel, Emrullah Özbey, Ercan Atay, Erkan Sağlam, İhsan Uluözlü, Müjdat Çetin, Orhan Üngör, Osman Koca, Rıza Özel, Salih Kılınç, Selim Tiran, Sezai Köprülü, Yaşar Yıldız seçildi.

Arif Kurt, Cengiz Selci, Deniz Başlı, Ercüment Daşdelen, Gökhan Aytaç, Güngör Yavuzarslan, Metin Kaya, Selim Tiran, Tevfik Fikret Sönmez ve Üstün Tuncer ise basın etik kuruluna getirildi.