Kaymakamdan şehit korucunun annesine ziyaret

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova İlçe Kaymakamı Levent Yetgin, Anneler Günü'nde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Tarık Aydemir'in annesini ziyaret etti.

Yetgin, 23 Ağustos 2016 günü PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Aydemir’in annesi Makbule Aydemir'i evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Yetgin, kapıda görünce göz yaşlarına hakim olamayarak kendisine sarılan anne Aydemir'i teselli etti, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kendisinin de Aydemir'in bir evladı olduğunu belirten Yetgin, "Sen bu devlete oğlunu şehit verdin, devletimiz büyük ve güçlüdür. Devletimiz hiçbir zaman kendi şehitlerini ve ailelerini unutmaz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız." dedi.

Oğlunun şehit olmadan önce Anneler Günü'nde mutlaka kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Aydemir, "Sürekli oğlumun yolunu gözlüyorum. Bugün de gözlerimi kapıdan ayırmadım. O gelmedi ama Kaymakam geldi. Onu görünce oğlum gibi sarılıp koklamak istedim. Allah devletimizden razı olsun hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı." ifadelerini kullandı.