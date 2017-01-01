Edirne Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu törenle açıldı.

İtalyanlar tarafından 1930'da yapılan ve jeneratörler vasıtasıyla 1980'e kadar Edirne'nin elektrik ihtiyacını karşılayan tarihi elektrik fabrikası, Edirne Belediyesi tarafından kültür merkezi ve nikah salonu olarak düzenlendi.

İki yıllık restorasyonun ardından tamamlanan merkez törenle hizmete açıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılışta, kentin tarihinde önemli bir yere sahip olan eski elektrik fabrikasını yeni haliyle hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Edirne Belediyesinin mevcut nikah salonunun kendilerine yetmediğini anımsatan Gürkan, şöyle konuştu:

"Önceki belediye başkanlarımızın da burayı restore etme arzuları vardı ama bu bize nasip oldu. Edirne için birlik olursanız Edirne için çatışma yerine huzuru seçerseniz bu işler oluyor. Buranın restorasyonunda herkesin payı var. Bu elektrik fabrikasının restorasyonu herkesin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Gerçekten bu eseri tekrar restore ederken çok titiz davrandık. Orijinalinin bozulmaması için çalıştık. Bugün Edirne için tarihi ve önemli bir gündür. Bu merkezin Edirnemize ve tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

- ''Bize yapılan saldırı rastgele değil''



Gürkan, kendisine yapılan fiziki saldırının da planlı bir girişim olduğunu belirtti.

Edirne'ye olan sevgisinin ve hizmet aşkının engellenemeyeceğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün bize yapılan saldırı rastgele yapılan bir saldırı değil. Önceden planlanmış bir saldırı. Tabii ki emniyet güçlerimiz, savcılarımız bunun arkasındakiler kimdir, nedir, çıkaracaklar ortaya. Ama bütün Edirneliler şunu bilsin. Recep Gürkan'ın gözünü almakla Edirne'ye yaptığımız hizmetlerden kimse bizi alıkoyamaz. Biz Edirne'ye aşkla bağlıyız. En büyük aşkımız Edirne. Bu hizmet aşkımız herkese rağmen, çeteler rağmen, kalleş FETÖ'cülere rağmen devam edecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bilenler bilir ben çoğu zaman korumasız gezerim. Yine böyle devam edeceğim. Bir gözümüzü alırlarsa diğer gözümüz olacak. Ama Edirne’ye hizmetten kimse bizi alıkoyamayacak"

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Daha sonra Murat ve Sevcan Tuncinar çiftinin nikahı Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından kıyıldı.

Gürkan, tebrik ettiği çifte çeşitli hediyeler verdi.