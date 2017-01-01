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"3. Uluslararası Adıyaman Arsemeıa Müzik Festivali"

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:04
"3. Uluslararası Adıyaman Arsemeıa Müzik Festivali"

ADIYAMAN (AA) - Tut Kaymakamlığınca düzenlenen 3. Uluslararası Adıyaman Arsemeıa Müzik Festivali'nde yamaç paraşütü gösterisi yapıldı.

Tut Kaymakamlığı Hava Sporları Kulübünden 20 sporcu, Ali Dağı mesireliğinde, yamaç paraşütü gösterisi gerçekleştirdi.

Gösteriler vatandaşlarca ilgiyle izlendi ve fotoğraflandı.

Tut Kaymakamlığı Hava Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın hava sporlarının yapılacağı güzel bir yer olduğunu söyledi.

Sporcuların başarılı bir şekilde uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden Solak, şunları kaydetti:

"Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adıyaman Arsemeıa Müzik Festivali'nde görev verildiği için çok mutlu olduk. Adıyaman'da manzara çok güzel. Uçuşlarımızı Atatürk Barajı'na doğru yapıyoruz. Bu ayrı bir zevk. Katılım çok güzel oldu. Vatandaşlar, ilgi gösterdi. Onlar da uçmak istediler. Misafirlerimizi paraşütle uçurmaya çalıştık."

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Faruk da Ali Dağı'nın fotoğrafçılar için iyi bir yer olduğunu, paraşütçülerin güzel görüntüler oluşturduklarını belirtti.


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