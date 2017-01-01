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Karabük'te trafik kazası: 6 yaralı

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:57

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük'e giden Onur Terzi yönetimindeki 41 N 6544 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra, karşı şeritten gelen Tekin Belgiç'in kullandığı 78 SV 067 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Terzi ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi ve Bilgiç, araçtaki eşi ile 7 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

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