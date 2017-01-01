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Tarlaya yuvarlanan ineği AFAD kurtardı

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:17
Tarlaya yuvarlanan ineği AFAD kurtardı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde tarlaya yuvarlanan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Pınaraltı Mahallesi'nde yaşayan Asım Gür'e ait inek, ahırdan çıkarıldığı sırada yaklaşık 30 metrelik mesafeden tarlaya yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların desteğiyle yapılan kurtarma girişiminin başarısız sonuçlanması üzerine Gür, Alo 122 AFAD Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine AFAD'a bağlı arama ve kurtarma teknisyenlerinden oluşan 5 kişilik ekip, olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Sedyeye yatırılan ve halatlara bağlanarak çekilen inek, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

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