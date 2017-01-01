Adıyaman'da 2 kardeşin cesedi bulundu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'nın Kahta ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş iki erkek cesedi bulundu.



Kahta ilçesine bağlı Turanlı köyü yolu üzerinde iki erkek cesedi gören bir vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yol kenarında, ekinlerin arasında hareketsiz yatan şahısların olduğunu belirledi.

Ekipler, iki şahsın silahla öldürüldüğünü ve cesetlerin İbrahim Can ve Mehmet Can isimli iki kardeşe ait olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.