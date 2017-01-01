Söke'de 15. Karadeniz Yayla Şenlikleri düzenlendi

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AYDIN (AA) - Söke ilçesinde Türkiye'nin farklı illerinden katılımın olduğu 15. Karadeniz Yayla Şenlikleri gerçekleştirildi

Söke Karadenizliler Derneği ve Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği organizasyonuyla Ovacık Yaylası'nda düzenlenen şenliğe, Türkiye'nin farklı illerinden Karadenizli vatandaşlar katıldı.

Karadeniz şarkılarının söylendiği etkinlikte yöresel kıyafet giyen vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Çadırların kurulduğu alanda vatandaşlar, kendi yörelerine özgü yemekleri yapıp misafirlere ikram etti. Kurulan stantlarda Trabzon ve Rize gibi illere ait yöresel ürünler sergilendi.

AA muhabirine açıklama yapan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Karadeniz'i, Söke'ye taşıdıklarını belirterek, "Her sene üzerine katan, daha fazla kesimi kucaklayan ve Söke'nin de tanıtımına çok fazla katkı sağladığını düşündüğümüz bir etkinlik. Bu sene hatırı sayılır bir kalabalık var. Gelecek sene daha da fazla olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Söke Karadenizliler Derneği Başkanı Salih Çelik ise binlerce insanın alanda olduğuna dikkati çekerek, "Burada sadece Karadenizli hemşerilerimiz değil Egeli dostlarımız da var. Bu şenliği birlikte yaptık." dedi.