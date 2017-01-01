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Antalya'da dağ bisikleti heyecanı

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:55


ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Çamlıca Gazozuna Kapışalım Down-Olympos Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi.

Türkiye'nin ilk dağ bisikleti enduro yarışı olan organizasyonda 95 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışlarda, Almanya'dan 2, Avusturya'dan da bir sporcu yer aldı.

Yarışın son günü sporcular, Tekirova Mahallesi'ndeki 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'ndan başlayan ve Kesme Boğazı mevkisinde tamamlanan final etabında pedal çevirdi.

Gedelme ve Kuzdere yaylalarından oluşan 32 kilometrelik parkurda sporcular, kayaların arasından, dik yamaçlardan ve ormandan geçerek zamana karşı yarıştı. Zorlu parkurda düşen bazı sporculara çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Yarış koordinatörü Ömer Nizam, yaptığı açıklamada, organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını, mücadele eden iki kadın sporcudan birinin yarışı bitirdiğini söyledi.

Yarışta, 25 dakika 37 saniyelik derecesiyle Erol Uludağ birinci, 27 dakika 21 saniye ile Ramazan Emre İçöz ikinci, 29 dakika 5 saniye ile Osman Minta üçüncü oldu.

Bu yıl yarışa ilk defa dahil edilen masterler kategorisinde ise 36 dakika 53 saniye ile Mehmet Cem Özdemir birinci oldu. 39 dakika 51 saniye ile Selim Şenok ikinci, 39 dakika 55 saniye ile de Özen Özkul üçüncü sırada yer aldı.

Yarışı tamamlayan kadın sporcu Pelin Bayram'ın derecesi ise 1 saat 5 dakika 19 saniye oldu.

Öte yandan, ödül töreni sonrası sporculardan Emre İçöz, nişanlısı Sümeyra Kır'a evlenme teklifi yaptı.

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