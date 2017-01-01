ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:44

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ilk defa hareket halindeki bir trende düzenlenen Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu sona erdi.

Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi ve Metinbilim Enstitüsü Derneği tarafından organize edilen, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından özel olarak hazırlanan vagon içinde cuma günü başlayan sempozyum, trenin İzmir Alsancak garına varmasıyla sona erdi.

Sempozyuma, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Metin Bilim Enstitüsü yöneticileri ve davetliler katıldı.

Vali Güvençer, trende yaptığı konuşmada, kültürel etkinliklere ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Eğer bugün burada bir hızlı tren istasyonu açıyor olsaydık en fazla bu sempozyum kadar önemli olurdu. Bu sempozyum o kadar önemli. Biz, bir medeniyetin çocukları olma iddiasında, bir medeniyetin yolunda ve bir medeniyete sahipsek, demiryolları yapmak kadar hızlı tren makineleri, vagonları yapmak kadar bu tür kültürel etkinliklere de en az o ölçüde ağırlık vermek durumundayız. O manada ben bu sempozyumu çok önemsiyorum."

Metinbilim Enstitüsü Derneği yöneticisi Erdal Çil de sempozyumu toplumun dikkatini çekmek amacıyla özelikle trende düzenlediklerini ifade ederek, "Dünyada ve Türkiye'de ilk defa hareket halindeki bir trende sempozyum düzenlendi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe İlker, Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu'nun ilkini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu uluslararası bir sempozyum. Dış ülkelerden de katılım vardı. Turgutlu Kaymakamlığı, TCDD doğrudan destek verdiler ve el birliği ile mükemmel bir iş ortaya çıktı. Çok iyi bir bilimsel toplantı halkla iç içe gerçekleştirilmiş oldu." diye konuştu.

Turgutlu tren istasyonunda başlayan etkinlik, İzmir Alsancak garında son buldu.

İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
İzmir'de trafik kazası: 4 ölü
YEREL

İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Başkan Şirin: &quot;Çiftçimizin mahsulü de bereketi de bol olsun&quot;
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN: "ÇİFTÇİMİZİN MAHSULÜ DE BEREKETİ DE BOL OLSUN"
Manisa'da annelere 5 bin adet fesleğen dağıtıldı
YEREL

MANİSA'DA ANNELERE 5 BİN ADET FESLEĞEN DAĞITILDI
Manisa'da &quot;Kur'an bülbülleri&quot; hafız oldu
YEREL

MANİSA'DA "KUR'AN BÜLBÜLLERİ" HAFIZ OLDU

Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi açılıyor
YEREL

TURGUTLU ATIKSU ARITMA TESİSİ AÇILIYOR
Onlar ailelerinin trafik polisi oldular
YEREL

ONLAR AİLELERİNİN TRAFİK POLİSİ OLDULAR
Sarıgöl'deki toplu açılışlar konser ile son buldu
YEREL

SARIGÖL'DEKİ TOPLU AÇILIŞLAR KONSER İLE SON BULDU
Yunusemre'den özel annelere özel etkinlik
YEREL

YUNUSEMRE'DEN ÖZEL ANNELERE ÖZEL ETKİNLİK
Hilaliye Kur'an Kursu'nda 118 öğrenci hafız oldu
YEREL

HİLALİYE KUR'AN KURSU'NDA 118 ÖĞRENCİ HAFIZ OLDU
Başkan Karaçoban'dan Çiftçiler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI
'Kayıp Hayatlar' Akhisar'da seyirciyle buluştu
YEREL

'KAYIP HAYATLAR' AKHİSAR'DA SEYİRCİYLE BULUŞTU
Girne Caddesi'nde dere taşkınları önleniyor
YEREL

GİRNE CADDESİ'NDE DERE TAŞKINLARI ÖNLENİYOR
Kentsel dönüşümdeki mahalleler su sayaç değişiminden muaf tutuluyor
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ MAHALLELER SU SAYAÇ DEĞİŞİMİNDEN MUAF TUTULUYOR
Başkan Kayda, motosiklet festivaline katıldı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, MOTOSİKLET FESTİVALİNE KATILDI
Salfod 3.sergisini açtı
YEREL

SALFOD 3.SERGİSİNİ AÇTI
Manisa çöplüğündeki yangın
YEREL

MANİSA ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YANGIN
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (16 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (16 MAYIS 2017)

 1
  • 2 Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (15 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)