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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ilk defa hareket halindeki bir trende düzenlenen Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu sona erdi.

Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi ve Metinbilim Enstitüsü Derneği tarafından organize edilen, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından özel olarak hazırlanan vagon içinde cuma günü başlayan sempozyum, trenin İzmir Alsancak garına varmasıyla sona erdi.

Sempozyuma, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Metin Bilim Enstitüsü yöneticileri ve davetliler katıldı.

Vali Güvençer, trende yaptığı konuşmada, kültürel etkinliklere ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Eğer bugün burada bir hızlı tren istasyonu açıyor olsaydık en fazla bu sempozyum kadar önemli olurdu. Bu sempozyum o kadar önemli. Biz, bir medeniyetin çocukları olma iddiasında, bir medeniyetin yolunda ve bir medeniyete sahipsek, demiryolları yapmak kadar hızlı tren makineleri, vagonları yapmak kadar bu tür kültürel etkinliklere de en az o ölçüde ağırlık vermek durumundayız. O manada ben bu sempozyumu çok önemsiyorum."

Metinbilim Enstitüsü Derneği yöneticisi Erdal Çil de sempozyumu toplumun dikkatini çekmek amacıyla özelikle trende düzenlediklerini ifade ederek, "Dünyada ve Türkiye'de ilk defa hareket halindeki bir trende sempozyum düzenlendi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe İlker, Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu'nun ilkini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu uluslararası bir sempozyum. Dış ülkelerden de katılım vardı. Turgutlu Kaymakamlığı, TCDD doğrudan destek verdiler ve el birliği ile mükemmel bir iş ortaya çıktı. Çok iyi bir bilimsel toplantı halkla iç içe gerçekleştirilmiş oldu." diye konuştu.

Turgutlu tren istasyonunda başlayan etkinlik, İzmir Alsancak garında son buldu.