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Genç kızın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi

14 Mayıs 2017 Pazar, 23:55

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 yaşındaki İpek Kovan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü, 11 yaşındaki kardeşini Hasan Can Kovan'ı da yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Pınarköy Mahallesi'ndeki cinayet ve yaralama olayına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan ve bir gün sonra Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 25 yaşındaki Emrah P'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emrah P'nin ifadesinde, İpek Kovan'ın ilgisine karşılık vermediğini, başkalarının Kovan'ı istemeye gidecekleri duyumunu alınca cinayeti işlediğini söylediği ifade edildi.

Köyceğiz'in Pınarköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 11 yaşındaki kardeşi Hasan Can Kovan ile oturan 19 yaşındaki İpek Kovan, 12 Mayıs'ta, iddiaya göre Emrah P. (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, kardeşi de yaralanmıştı.

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