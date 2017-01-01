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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, "Hazreti Veysel Karani türbesinin etrafında çevre düzenlemesinin yapılmasıyla buraya daha çok turistin gelmesi, Veysel Karani Hazretlerini sevenlerinin burayı ziyaret etmesi ve onların burayı ziyaretleriyle de hemşehrilerimizin daha çok iş, aş sahibi olmaları yolunda önemli çalışmalar yapmaktayız." dedi.

Baykan Kaymakamlığı ve Veysel Karani Belediyesince "Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü" etkinliği, Veysel Karani Hazretleri Türbesi'nin bulunduğu avluda düzenlendi.

Etkinlikte, sanatçılar Recep Arslan ve Muzaffer Güler ilahi seslendirdi, "Dolunay'da Akşam" tiyatro grubu da Veysel Karani adlı oyun sergiledi.

Vali Tutulmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Siirt'in kadim tarihe ve zengin kültüre sahip olduğunu belirten Tutulmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zengin kültürün en önemli parçalarından birisi de inançla ilgili olanıdır. Siirt’imiz inanç turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. Veysel Karani ve İbrahim Hakkı Hazretleri gibi daha binlerce İslam düşünürü, alim ve evliyalar ilimizde meftun bulunmaktadır. Bu bizim hepimizin zenginliğidir. Bu zenginliği hem İslami hem de dünyevi açıdan iyi değerlendirmemiz gerekir. Bu değerleri iyi tanıtmamız gerekir.”

Kentte İslam alimleriyle ilgili farklı etkinlikler yaptıklarını dile getiren Tutulmaz, her yıl Tillo Bilim Kültür Günleri kapsamında değişik din alimleriyle evliyaların hayatlarıyla ilgili önemli toplantılar, sempozyumlar ve paneller gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tutulmaz, beldenin inanç turizmi açısından daha etkin hale getirilebilmesi için türbenin etrafında geçen yıl başlanan çevre düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ifade ederek, "Hazreti Veysel Karani Türbesi'nin etrafında çevre düzenlemesinin yapılmasıyla buraya daha çok turistin gelmesi, Veysel Karani Hazretlerini sevenlerinin burayı ziyaret etmesi ve onların burayı ziyaretleriyle de hemşehrilerimizin daha çok iş, aş sahibi olmaları yolunda önemli çalışmalar yapmaktayız. İnşallah yıl sonunda bu çalışmaların sonuna gelmiş olacağız." dedi.

Şehit annelerine Anneler Günü dolayısıyla hediye verilen etkinlik, Grup Tillo'nun Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi seslendirmesiyle sona erdi.