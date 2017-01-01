Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Soma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda üç kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Soma Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgüte yakınlığı nedeniyle OHAL kapsamında KHK ile kapatılmış bazı kurumlarda çalıştığı tespit edilen üç kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.