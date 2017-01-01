Karaman'da FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 153 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün topladığı paraları İmaret Eğitim ve Kültür Vakfı üzerinden öğrencilere burs adı altında verdiği, daha sonra öğrencilerden geri alınan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Aralarında Kanun Hükmümde Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen öğretmen ve doktorlar ile iş adamları ve esnafın bulunduğu 70'i tutuklu 153 sanığın, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütüne üyelik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanmasına 25 Temmuz'da başlanacak.

- Burs adı altında verilen paralar geri alınmış

İddianamede, Karaman'da örgüte bağlı olarak kurulan dernek, sendika ve vakıfların yönetiminin FETÖ/PDY il yöneticilerinde olduğu belirtildi.

Milli Eğitim teşkilatındaki örgüt üyelerinin Aktif Eğitim Sen'e üye olduklarının anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, "Örgüt tarafından toplanan paraların İmaret Eğitim ve Kültür Vakfı üzerinden öğrencilere burs adı altında verildiği, daha sonra bu öğrencilerden paraların geri alınarak örgütsel işleyiş içerisinde kullanıldığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

- "Digitürk aboneliklerinin iptali talimatı verilmiş"

Örgüte bağlı gazete ve dergilerin, kamuoyunda güç oluşturma, baskı kurma, yönlendirme, yönetme faaliyetlerini de yerine getirdiği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçların yerine getirilmesi için gazetenin abone ve tiraj sayısının arttırılmaya çalışıldığı, gazetenin okunmasının önemli olmadığı, önemli olanın abone olunması ve satılması olduğu anlaşılmıştır. Eylül 2015'te Digitürk tarafından örgüte ait kanallar platformdan çıkarılmış olup devamında verilen talimat doğrultusunda örgüt üyeleri tarafından Digitürk abonelikleri iptal edilmeye başlanmıştır."

- Başka dershanelere kayıt yapmışlar

Ayrıca iddianamede, örgütün dershaneler vasıtasıyla önemli bir kitleyle irtibata geçtiği, bunlar vasıtasıyla eleman temini sağlandığı, şahısların örgütün amaç ve stratejisi çerçevesinde eğitilmesi ve amaçlarına göre yönlendirilmelerinin yapıldığı belirtilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Dershanelerin aynı zamanda toplantı, görüşme gibi amaçlarla kullanıldığı, eleman kazanmada örgüt için temel taşı niteliğinde olduğu, aynı zamanda dershaneler üzerinden önemli sayılabilecek bir paranın sisteme sokulduğu tespit edilmiştir. Karaman’da örgütün dershanelerine giden şahısların büyük bir bölümünün örgüt ile ilk tanışmalarını burada gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. 17-25 Aralık sürecinden sonra ise örgüte ait dershanelere giden şahısların başka dershanelere kayıtlarının yapıldığı ancak örgütün dershanelerine gitmeye devam ettikleri, bu şekilde örgütün kendi dershanelerine giden şahısları kamufle ettiği, gizlediği, ileriki süreçte şahısların örgüte ait dershanelerde kayıtlarının görünmemesinin sağlandığı, bu haliyle devlet düzeni içerisine girecek şahısların deşifre olmasının önüne geçmeye çalışıldığı anlaşılmıştır."

- "Bana 'Açılışı sen yap' dediler"

Tutuklu iş adamı Kadir Demirel, iddianamede yer alan ifadesinde 7-8 yıl önce örgüte bağlı iş adamları derneğine üye olduğunu ifade etti.

Birkaç kez yardım toplamak için gerçekleştirilen toplantılara katıldığını ifade eden Demirel, şunları anlattı:

"2011 yılında otelimin inşaatı devam ederken yanıma gelip 20'ye yakın kurban parası vermemi istediler. Bu kadar para veremeyeceğimi söyleyip 400 lira verdim. 2012'de yardım talep etmeleri üzerine Gevher Hatun Okulu'nun yapımında kullanılmak üzere çek kesmek suretiyle yardımda bulundum. Miktarını hatırlamıyorum. 2013 sonunda sahibi olduğum otelde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda toplanacak paranın yurt inşaatında kullanılacağı söylendi. Yurdun çeşitli bölümlerine yardımda bulunan kişilerin isimlerinin verileceği belirtildi. Bana 'Sen çevrede sayılan bir kişisin, ilk para yardımında sen bulun, açılışı sen yap' dediler. O gün buna gerek kalmadı, zaten birçok kişi tarafından yardım yapılmıştı."