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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:23

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan istihbari çalışma sonucu Altınözü, Antakya ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 53 bin 697 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 7 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

Ekiplerce Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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