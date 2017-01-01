"Ahilik yemini" ile mezuniyet töreni

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) düzenlenen mezuniyet töreninde, okul birincisi Ahilik yemini edip, şed kuşandı.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencileri geleceğe hazırlamak ve Türkiye'ye katkı sunmak için farklı projeler uyguladıklarını söyledi.

Yükseköğretim Kurulunun, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamında jeotermal ve tarım alanlarında pilot üniversite seçildiklerini belirten Karakaya, şu değerlendirmede bulundu:

"41 üniversite arasından seçildik. Ayrıca, yeterliliğe dayalı kalite güvence sistemini üniversitemizde pilot olarak uyguluyoruz. Projelerimiz uygulamaya konulduğunda ülkemizin önünün açılmasına katkı sunacaktır. Projelerimizin amacı mezun ettiğimiz ve edeceğimiz öğrencilerimizin geleceğe daha iyi şekilde hazırlanmalarıdır."

Karakaya, konuşmasında velilere seslenerek, "Mutlusunuz, gururlusunuz, çok emek verdiğiniz evlatlarınızın başarısına şahitlik yapıyorsunuz. Bu sevinci yaşamak isteyen yüzlerce aile var. Yarın, gençlerimiz ülkemizin geleceğine hizmet vereceklerdir. Onurlanmak hakkınızdır. Azimle yaptığınız emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz." dedi.

Karakaya, Kırşehir'in Ahiliğin başkenti olduğunu dile getirerek, "Öğrenciler, bu yıl ilk kez Ahilik yemini ederek hayata adım atacak." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından üniversite birincisi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi Kadir Eroğlu, Ahilik yemini edip, şed kuşandı.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı.



