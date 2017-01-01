Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince istihbarat sonucu Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Ekipler, operasyonda evin bir odasının ısı, ışıklandırma ve havalandırma sistemiyle seraya dönüştürüldüğünü belirledi.
Bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, M.T. ve Y.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.