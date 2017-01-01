Muş'ta el yapımı patlayıcı imha edildi

MUŞ (AA) - Muş'ta PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince fark edilerek etkisiz hale getirildi.
Muş-Varto karayolunun 44'üncü kilometresindeki Tepe köyü yakınlarında teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı zırhlı araçla bölgeden geçen özel harekat polislerince fark edildi.
Olay yerine gelen jandarma bomba imha ekipleri, dedektör köpeklerle arama yaptı. Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.