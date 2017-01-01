ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fikret Orman'dan Talisca yorumu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:30
Fikret Orman'dan Talisca yorumu


YALOVA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonal Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Talisca'ya verilen cezaya ilişkin "Talisca'ya verilen 1 maçlık ceza bence fazlaydı." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçını izlemek için Bursa'ya gelen Orman, Yalova'da İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı ziyaret etti.

Emniyet müdürlüğü çıkışında bir basın mensubunun Bursaspor karşısında olası puan kaybı durumunda şampiyonluk yarışının ne olacağına yönelik sorusuna Orman, "Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı seviyorum. Bu yüzden onu ziyaret ettim. İyi moralle geldik. İyi moralle Bursa'dan ayrılacağız." yanıtını verdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle PFDK tarafından 1 maç ceza alan oyuncuları Talisca ile ilgili soru üzerine ise Orman, "Talisca'ya verilen 1 maçlık ceza bence fazlaydı." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Masa tenisi: Erkekler ve Bayanlar 1. Lig
YEREL

MASA TENİSİ: ERKEKLER VE BAYANLAR 1. LİG
Yalova'da &quot;Yumurta Bayramı Şenliği&quot;
YEREL

YALOVA'DA "YUMURTA BAYRAMI ŞENLİĞİ"
Annelere özel boğaz turu
YEREL

ANNELERE ÖZEL BOĞAZ TURU

EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."