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Gümüşhanespor finale odaklandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:14

GÜMÜŞHANE (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off yarı final ikinci maçında, evinde Kastamonuspor 1966 ile karşılaşacak Gümüşhanespor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, taraftarın desteği ve sahadaki mücadeleleriyle rakiplerini eleyip finale kalacaklarını söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmandaki ilk maçta Kastamonuspor 1966 ile 2-2 berabere kaldıklarını hatırlatarak, bu avantajı iç sahada da kullanmak istediklerini belirtti.

Gümüşhanespor'un TFF 1. Lig'e yükselebilecek kalite ve güce sahip olduğunu dile getiren Altıparmak, yarınki maçın şehir ve kulüp açısından tarihi bir karşılaşma olacağını vurguladı.

Şehir, takım ve taraftar olarak maça kenetlendiklerine işaret eden Altıparmak, "Kastamonuspor 1966'yı eleyip finale çıkmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz, her şeyimiz var. Hem şehir olarak hem de takım olarak hazırız, yarını bekliyoruz. Finali yakalayıp TFF 1. Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Altıparmak, böylesine önemli maçlarda oyuncuların psikolojik açıdan ciddi anlamda taraftar desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Menemen Belediyespor maçında taraftarımızın büyük desteğini gördük. Yarın taraftar desteğine çok daha fazlasıyla ihtiyacımız var. Taraftarın desteği ve bizim de sahadaki mücadelemizle Kastamonuspor 1966'yı eleyip finale kalacağız. Bu birlik ve beraberliği sahaya da yansıtıp elde ettiğimiz avantajı koruyup finale çıkacağız."


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