Kosovalı kadınlar Karabük'te el sanatları öğreniyor

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KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi, Karabük Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslarda 19 Kosovalı kadın, el sanatları eğitimi görüyor.

Karabük Kent Konseyi Başkanı Kazım Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Kosova'nın Prizren ve Mamuşa bölgelerinde iki kurs düzenlediklerini belirtti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından Drenas ve Jakova şehirlerinde düzenlenen "İpek Halı Dokuma ve Tel Kırma" kurslarına malzeme desteği sunduklarını hatırlatan Özcan, "Şimdi ise Gilan şehrinden, Gilan Kültür Sanat Derneği üyesi 19 kadını şehrimizde ağırlıyor ve değişik branşlarda eğitim veriyoruz. Amacımız, hem şehrimizi dost ve kardeş ülkelere tanıtmak, hem de dost ve akraba toplulukları değişik branşlarda eğiterek onların ev ekonomilerine ve ülkelerine katkı sunmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova Parlamentosu'nun Türk milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferra Şinik ile bundan sonra da Kosova'ya katkılarının devam edeceğini aktaran Özcan, eğitim alan Kosovalı kadınların, ülkelerine döndükten sonra hem ekonomilerine katkı sağlayacaklarını, hem de Türk el sanatlarını diğer arkadaşlarına da öğreterek Balkanlar'da yayılmasına ön ayak olacaklarını kaydetti.

Açıklamada, Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezinde başlatılan kurslarda Kosovalı kadınların 10 gün süreyle eğitim alacağı kaydedildi.