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Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:58

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçını izleyecek siyah-beyazlı taraftarlar, 40 otobüsle yolculuklarını sürdürüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Kuzey çıkışında durdurulan otobüslerde, jandarma ve Çevik Kuvvet ekipleri arama yaptı. Beşiktaşlı taraftarları taşıyan otobüsler, aramanın ardından Gemlik'ten Bursa'ya hareket etti.

Yol boyunca tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüslerin, güvenlik önlemleri altında birkaç saat içinde Timsah Arena'ya ulaşması bekleniyor.


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