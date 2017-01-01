Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçını izleyecek siyah-beyazlı taraftarlar, 40 otobüsle yolculuklarını sürdürüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Kuzey çıkışında durdurulan otobüslerde, jandarma ve Çevik Kuvvet ekipleri arama yaptı. Beşiktaşlı taraftarları taşıyan otobüsler, aramanın ardından Gemlik'ten Bursa'ya hareket etti.
Yol boyunca tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüslerin, güvenlik önlemleri altında birkaç saat içinde Timsah Arena'ya ulaşması bekleniyor.