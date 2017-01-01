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Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:00
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

ŞIRNAK (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 27 gündür devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağaralar ile arazide yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

İlçenin 2 bin 900 rakımlı Kato bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 19 Nisan'da başlatılan, "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman-2" operasyonu devam ediyor.

Zor arazi ve hava şartlarında güvenlik güçlerince 27 gündür aralıksız yürütülen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağaralar ile arazide arama çalışmaları sürüyor.

23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın sevk ve idaresinde yürütülen operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı 425 jandarma komando ve 450 güvenlik korucusu görev yapıyor.

Terör örgütüne büyük darbe vurulan operasyonlarda 432 silah, 148 bin 140 silah mühimmatı, 5 ton amonyum nitrat, 50 tonu aşkın yiyecek ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyona 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Atak Taarruz Helikopterleri de zaman zaman destek veriyor.

Gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen hava şartlarında terör örgütünün silah, mühimmat ve malzeme dağıtım noktalarından olduğu tespit edilen sığınak ve mağaralardan 42'sinde çalışmalar tamamlandı.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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