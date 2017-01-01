Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine yerleştirilmesi

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BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, Zeynel Bey Türbesi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmasına ilişkin, "Dünyada belki bir kaç ülkenin kullanabileceği bir teknoloji kullanılarak bu tarihi eser taşındı. Mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Kurtarma Çalışmaları kapsamında, Türkiye'de ilk defa uygulanan sistemle, Ilısu Baraj Göl alanından çıkarılarak, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınan Zeynel Bey Türbesi' yeni yerine yerleştirildi.

Vali Deniz, çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbenin 7 saatlik çalışma sonunda yeni yerine ulaştırıldığını söyledi.

Türbenin taşınmasının ileri teknoloji ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Deniz, şunları dile getirdi:

"Gerçekten bizim için önemli bir gün. Mutluyuz, gururluyuz. Dünyada belki bir kaç ülkenin kullanabileceği bir teknoloji kullanılarak bu tarihi eser taşındı. Türbe 550 yaşında ve bin 150 ton ağırlığında bir eseri taşımak kolay değil. Onun için tarihimize, kültürümüze, geçmişimize sahip çıkma ve değer verme adına çok çok önemli. Sıkıntısız taşındı. Diyorlar ya, 'Bu Türkler çok oluyor.' Gerçekten bu tarihi eserin taşınması, çok olduğumuzun göstergesi. Biz demek ki istediğimizi başarabilecek bir ülkeyiz."

- "Yeni Hasankeyf, kültür adasına dönüşecek"



"Yeni Hasankeyfin tarihi eserlerin taşınmasıyla kültür adasına dönüşeceğini vurgulayan Deniz, "Tamamen bir arkeopark olacak. Butik bir şehir haline geldi." dedi.

Deniz, tüm inşaatlarda, binalarda Artuklu mimarisinin kullanıldığına işaret etti.

Diğer eserlerin taşınması için de hazırlıkların sürdüğüne dikkati çeken Deniz, "Bunların bir kısmı bu şekilde bütün olarak taşınacak, bir kısmı da farklı sistemlerle taşınacak. Toplam 8 eser taşınmış olacak." sözlerine yer verdi.