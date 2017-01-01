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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Marmara depremini hatırlarsanız, bir depremin ülkemize ne kadar cana mal olduğunu ne kadar yapıya hasar verdiğini bir düşünürseniz, bizim çok hızlıca tekniğine uygun yapılmayan fenni şartları taşımayan konutları dönüştürmemiz gerekir." dedi.

Kaynak, Şazi Bey Mahallesi'nde NG Kütahya Seramik Kahramanmaraş Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün istihdamda önemli paya sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son çeyrekteki büyümesinde bu sektörün büyük payı bulunduğunu hatırlatan Kaynak, "Türkiye için inşaat çok önemli bir sektör. İstihdamda önemli bir payı var. Kalkınmamızda önemli bir yere sahip. Hükümetimiz bu alanda önemli çalışmalar yaptı." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını anımsatan Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye dünyanın en riskli deprem bölgelerinden birinde yer alıyor. Marmara depremini hatırlarsanız, bir depremin ülkemize ne kadar cana mal olduğunu ne kadar yapıya hasar verdiğini bir düşünürseniz, bizim çok hızlıca tekniğine uygun yapılmayan fenni şartları taşımayan konutları dönüştürmemiz gerekir. İnşaat sektörünün bizim açımızdan ayrıca böyle bir önemi vardır."

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkal Güral, seramik sektörünü inşaat alanında önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Seramik sektörünün Türkiye'de çok geliştiğini, Avrupa'da yerini aldığını ifade eden Güral, şöyle devam etti:

"Seramik sektöründe en önemli üreticiler İtalya ve İspanya'dır. Bunların arkasından Türkiye geliyor. Türkiye son yıllarda yaptığı teknolojik yatırımlarla İtalya ve İspanya'daki pek çok üreticiyi yakalamış durumda. Bir Türk markası olan Kütahya Seramik olarak İtalya ve İspanya'ya ürünlerimizi satıyoruz. Çin'e ihracat yapıyoruz, ülkemize döviz kazandırıyoruz."

Konuşmaların ardından şubenin açılış kurdelesi kesildi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Güral ile mağazayı gezerek, ürünleri inceledi.