GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin, özel harekat ve bomba imha ekiplerinin desteğiyle hücre evine yaptığı baskında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlılardan Irak uyruklu A.A.S.S, T.F.A.A, S.A.Y, A.H.S.S. ve W.E.M.M ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı. Mahkeme, W.E.M.M. hakkında ise adli kontrole hükmetti.
Zanlılardan A.A.S.S, T.F.A.A, S.A.Y. ve A.H.S.S. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mayıs'ta İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde Türkiye'ye kaçak yollardan giren 12 şüphelinin bulunduğu hücre evine operasyon düzenlemiş, zanlılar gözaltına alınmıştı.