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TEKİRDAĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, "Halk eğitim merkezlerimizde Türkiye çapında 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibari ile 3 bin 54 program, 370 bin kurs ve toplamda 6 milyon 50 bini aşan öğrenci ile bu yıl eğitim öğretimimizi büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Saygı duruşu ile başlayan program, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin işaret diliyle İstiklal Marşını okumasıyla devam etti.

Tekirdağ Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğrenme Şenliği"ne katılan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Altunel, halk eğitim merkezlerinde, olgunlaşma enstitülerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı bütün birimlerdeki eğitimlerin, meyvelerinin daha çabuk toplandığını söyledi.

Altunel, Halk eğitim merkezlerinde kısa sürede çok nitelikli çok güzel eserlerin ortaya çıkarıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir yıl boyunca emek verip ürünlerini ortaya koyan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Örgün eğitimde verdiğimiz eğitimin süresi biraz uzun, dolayısıyla meyvesini öğretmenlerimizin görmesi zaman alıyor. Biraz önce İstiklal Marşını işaret dili ile okuyan öğrencilerimiz engelleri birer birer aşmanın yolunu ortaya koymuştur. Halk eğitim merkezlerimizde Türkiye çapında 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibari ile 3 bin 54 program 370 bin kurs ve toplamda 6 milyon 50 bini aşan öğrenci ile bu yıl eğitim öğretimimizi büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Halk eğitim merkezlerindeki öğrenci sayıları bizleri tatmin etmiyor. Bu sayıların daha da artmasını ümit ediyoruz."

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise Halk Eğitim Merkezi deyince, 7’den 70’e herkesin rahatça gidip eğitimini aldığı, kendilerine bir meslek edindiği yer akıllara geldiğini belirterek, buradaki eğitime daha fazla kişinin erişimine sunmak için gayret sarf etmek gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.

Şenlik, yarın sona erecek.























