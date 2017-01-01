ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Altunel:

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:33
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Altunel:

TEKİRDAĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, "Halk eğitim merkezlerimizde Türkiye çapında 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibari ile 3 bin 54 program, 370 bin kurs ve toplamda 6 milyon 50 bini aşan öğrenci ile bu yıl eğitim öğretimimizi büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Saygı duruşu ile başlayan program, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin işaret diliyle İstiklal Marşını okumasıyla devam etti.

Tekirdağ Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğrenme Şenliği"ne katılan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Altunel, halk eğitim merkezlerinde, olgunlaşma enstitülerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı bütün birimlerdeki eğitimlerin, meyvelerinin daha çabuk toplandığını söyledi.

Altunel, Halk eğitim merkezlerinde kısa sürede çok nitelikli çok güzel eserlerin ortaya çıkarıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir yıl boyunca emek verip ürünlerini ortaya koyan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Örgün eğitimde verdiğimiz eğitimin süresi biraz uzun, dolayısıyla meyvesini öğretmenlerimizin görmesi zaman alıyor. Biraz önce İstiklal Marşını işaret dili ile okuyan öğrencilerimiz engelleri birer birer aşmanın yolunu ortaya koymuştur. Halk eğitim merkezlerimizde Türkiye çapında 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibari ile 3 bin 54 program 370 bin kurs ve toplamda 6 milyon 50 bini aşan öğrenci ile bu yıl eğitim öğretimimizi büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Halk eğitim merkezlerindeki öğrenci sayıları bizleri tatmin etmiyor. Bu sayıların daha da artmasını ümit ediyoruz."

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise Halk Eğitim Merkezi deyince, 7’den 70’e herkesin rahatça gidip eğitimini aldığı, kendilerine bir meslek edindiği yer akıllara geldiğini belirterek, buradaki eğitime daha fazla kişinin erişimine sunmak için gayret sarf etmek gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.

Şenlik, yarın sona erecek.







İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da silahlı soygun
YEREL

TEKİRDAĞ'DA SİLAHLI SOYGUN

Tekirdağ'da 'Öğrenme Şenliği' düzenlendi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA 'ÖĞRENME ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ
'Gençlik Festivali' tanıtım standına ilgi
YEREL

'GENÇLİK FESTİVALİ' TANITIM STANDINA İLGİ
Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri
YEREL

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Başkan Uyan: &quot;Tüm çiftçimiz başımızın tacıdır&quot;
YEREL

BAŞKAN UYAN: "TÜM ÇİFTÇİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR"
Süleymanpaşa Belediyesinin Anneler Günü Kahvaltıları başladı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİNİN ANNELER GÜNÜ KAHVALTILARI BAŞLADI
Süleymanpaşa Belediyesinin Anneler Günü Kahvaltıları başladı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİNİN ANNELER GÜNÜ KAHVALTILARI BAŞLADI
Çorlu'da Anneler Günü konseri düzenlendi
YEREL

ÇORLU'DA ANNELER GÜNÜ KONSERİ DÜZENLENDİ
Başkan Albayrak Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK ÇİFTÇİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Uyan: &quot;Annelerimiz başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır&quot;
YEREL

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANI UYAN: "ANNELERİMİZ BAŞIMIZIN TACI, EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZDIR"
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Güvercin meraklıları festivalde buluştu
YEREL

GÜVERCİN MERAKLILARI FESTİVALDE BULUŞTU
Tekirdağ'da Uçurtma Şenliği düzenlendi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
SEKOMER Engelliler Haftası kapsamında piknik düzenledi
YEREL

SEKOMER ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA PİKNİK DÜZENLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."