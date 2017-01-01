Tunceli'de çatışma

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Nazımiye ilçesi Dokuzkayalar bölgesinde operasyon başlatıldığı belirtilerek, operasyon kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile kısa süreli sıcak temasın sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

"Çıkan çatışmada bir kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmış ve Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, gerekli müdahale ve tedavisi yapılarak, taburcu edilmiştir. Teröristlerin tahmini kaçış güzergahları Fırtına obüsü ile ateş altına alınmış ve bölgede operasyona devam edilmektedir."