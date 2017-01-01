ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz-94" operasyonu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:54

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlere yönelik bugün başlatılan operasyonda, plastik kutu içerisine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce bugün Pülümür ilçesinde "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz-94" operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Terörist unsurları yakalamak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak, barınakları tespit ve imha etmek amacıyla ilçenin 2 bin 119 rakımlı tepe bölgesinde başlatılan operasyonda arama tarama faaliyeti yapıldığı aktarılan açıklamada, aramalarda plastik kutu içerisine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, kentte teröristlere yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de çatışma
YEREL

TUNCELİ'DE ÇATIŞMA

Tunceli 'de 13 bin 247 kişiye KKKA eğitimi
YEREL

TUNCELİ 'DE 13 BİN 247 KİŞİYE KKKA EĞİTİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (16 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (16 MAYIS 2017)

 1
  • 2 Erdoğan ile Trump görüşmesinin saati belli oldu
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)