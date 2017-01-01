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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler 35 metrekarelik Türk bayrağı boyadı.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Engelli Memur-Sen ve Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen program kapsamında, lisenin bahçesinde hazırlanan 35 metrekarelik bezi, engelli öğrenciler kovaların içine konulan boyaları elleriyle alarak Türk bayrağı şeklinde boyadı.

Daha sonra, engelliler tarafından oluşturulan orkestra eşliğinde şiir ve müzik dinletisi yapıldı. Etkinlikte, engellilerle birlikte Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve kurum müdürleri de şiir okudu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Esen, engelliler tarafından düzenlenen programa katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Esen, "Engellilere imkan tanındığı zaman çok büyük başarılara imza atarlar. Hayatımızı, devlet kurumlarımızı, evimizi, şehrimizi, mimarimizi her şeyi engellilere göre ayarlayalım ve engellilerin hayatını kolaylaştıralım. Bir engel de biz olmayalım." diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç de Çankırı'da engellilere engel olmamak için çalıştıklarını vurguladı.

Engelli öğrencilerin gösterdikleri performansla her şeyi başarabileceklerine bir kez daha şahit olduklarını ifade eden Dinç, öğrencilerle gurur duyduklarını kaydetti.

Programa Eğitim Bir-Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul müdürleri, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.







