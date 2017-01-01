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FETÖ şüphelisi sınır köyünde yakalandı

16 Mayıs 2017 Salı, 09:24

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık bir aydır aranan, futbolda şike davasının da sanıklarından eski komiser Celal Yasin Özdemir, Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki annesinin evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova Sulh Hakimliğinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Özdemir'in Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinin Avcılar köyündeki annesi ve üvey babasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Özdemir saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Özdemir, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Bu arada, Özdemir'in futbolda şike davasında tutuksuz yargılandığı ve görevinden ihraç edildiği öğrenildi.


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