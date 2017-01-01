Dağcılar Aydos'un zirvesine tırmandı

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KONYA (AA) - Ereğli Dağcılık Kulübünün (ERDAK) organizasyonu ''7. Aydos Zirve Şenliği ve Tırmanışı'' kapsamında, 3 bin 444 metre yüksekliğindeki Aydos Dağı'na iki ayrı rotadan zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 200 dağcı, Halkapınar'ın Çakıllar Mahallesi Kırakpınar mevkisinde yüzün üzerinde çadırla kamp kurdu.

Kamp alanında dağcıları ziyaret eden Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Ülkemizin muhtelif yerlerinden geldiniz, bizleri mutlu ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah kazasız belasız tırmanışınızı gerçekleştirir ve geldiğiniz memleketlere buradan güzel hatıralarla dönersiniz." dedi.

Gece saatlerinde 3 bin 444 metre rakımlı Aydos zirvesine tırmanmak için yola çıkan 170 dağcıdan 167'si, 6 saatlik tırmanışla zirveye ulaştı.

Zirveye ulaşmanın sevincini yaşayan dağcılar, Bolkar Dağlarının en yüksek ikinci zirvesine açtıkları pankartla tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutladı.

- Zirveye ilk adımı anneler attı

Tırmanışın son metrelerinde kadın dağcıları grubun önüne davet eden, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, ERDAK Onursal Başkanı Metin Helimoğlu, ''Bugün sizin gününüz. O yüzden 7. düzenlediğimiz zirve şenliğimizde Aydos'un zirvesine ilk adımı tüm anneler adına sizler atacaksınız.'' diyerek, grup liderliğini kadınlara bıraktı.

Bu sürpriz ile zirveye ilk adımları atan kadın dağcıların duygulandığı gözlendi.

Helimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tırmanışımızı tüm annelere ve şehitlerimize adıyoruz. 'ERDAK 7. Aydos Zirve Şenliğimizi yeni dostluklar, güzel hatıralarla ve muhteşem dağ manzarası eşliğinde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydos zirvesinden açtığımız pankartlar ve alkışlarımızla tüm annelerimize bu tırmanışımızı armağan ediyoruz." diye konuştu.

- İki ayrı rotadan zirveye ulaştılar

ERDAK Başkanı Murat Alan da bu yıl ilk defa iki ayrı rotadan tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tırmanışın iki grup halinde yapıldığını anlatan Alan, şunları kaydetti:

"Yoğun kar olmasından dolayı teknik malzeme yeterliliğine sahip, deneyimli, eğitimli 59 dağcı ERDAK rotasından tırmanışa başladı. Aralarında ilk defa yüksek dağ tırmanışına katılanların da bulunduğu, yeterli deneyim ve teknik malzemeye sahip olmayan 111 dağcı arkadaşımız da kısmen daha kolay ve düşük riskli klasik Aydos rotasından zirveye ulaştı. Bu yıl 7'ncisini düzenlediğimiz Aydos Zirve Şenliği'ni güzel hatıralar ve dostluklarla, hiçbir terslik, kaza olmadan tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğin başarılı şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."