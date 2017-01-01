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Maçka'daki operasyon

16 Mayıs 2017 Salı, 12:13

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında sağlanan temasta yaralanan uzman jandarma personelinin şehit olduğu bildirildi.

Trabzon Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Maçka ilçesi kırsalında yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.


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