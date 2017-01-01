Belediyeden öğrencilerin yüzünü güldüren hizmet

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ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi, ilçedeki temizlik ve asfalt çalışmalarıyla vatandaşların, okullara yönelik hizmetleriyle de öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma kapsamında görevden alınan belediye başkanının yerine KHK kapsamında vekaleten görevlendirilen Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, ilçeyi belediye hizmetleriyle buluşturmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bu kapsamda temizlikten asfalta, parktan altyapıya kadar pek çok alanda çalışma yürütülürken, hayata geçirilen projelerde öğrenciler de unutulmuyor.

Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan projeler kapsamında, ilçede oyun alanı bulunmayan veya dar bahçelere sahip okulların çevre düzenlemesi yeniden yapılıyor.

Yeni oyun alanları kazandırılan okulların bahçeleri parkeyle döşenerek çocukların daha nezih bir ortamda dinlenmeleri için imkan sağlanıyor.

- Her öğrenciye fidan

Belediye Başkan Vekili Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinin yanı sıra Halfeti'nin eğitimdeki çıtasını yükseltmek için de gayret gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerin başarısında sosyal imkanların da büyük rol oynadığını ifade eden Albayrak, bu kapsamda öğrencilere daha iyi motivasyon alanları oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçedeki okullar için oyuncaklardan oluşan oyun grupları getirmeyi planladıklarını anlatan Albayrak, "Ankara'dan 30 oyun grubu gelecek. Bu oyun gruplarını biz okullara yerleştireceğiz. Köylerimizde ve mahallelerimizde gerçekten çocuklarımızın ihtiyaçları var." diye konuştu.

- "Her öğrenimizin bir ağacının olmasını sağlayacağız"

Diğer çalışmalarına değinen Albayrak, her öğrencinin bir fidanı olmasını istediklerini, bundan dolayı geçen hafta öğrencilere 5 bin zeytin fidanı dağıtıldığını kaydetti.

Albayrak, öğrencilere 5 bin fidan daha dağıtılacağını ifade ederek, "Her öğrencimize bir ağacı zimmetleyerek her öğrencimizin Halfeti'de ağacının olmasını sağlayacağız. Tüm okullarımızın çevre düzenlemesini gerçekleştirmiş olduk. Çocuklarımıza temiz alanlar sunmuş olacağız. Aynı zamanda çocuklarımızı yeni oyun alanlarına kavuşturarak zamanlarını geçirebilecekleri sağlıklı ortamlara kavuşturmuş olacağız." dedi.

- Öğrenciler mutlu

İlçedeki Gözeli İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Züleyha Savaşan, daha önce küçük olan oyun alanlarının belediye sayesinde büyüdüğünü söyledi.

En çok okulun bahçesinin parke olmasına sevindiğini vurgulayan Savaşan, "Daha önce ayaklarımız çamur oluyordu ama şimdi hiç olmuyor. Bu alanlarda rahatça oynayıp koşuyoruz." dedi.

Hava Şahin de oyun alanlarının küçük olması nedeniyle daha önce teneffüslerin sıra beklemekle geçtiğini anlatarak, "Arkadaşlarımız burada oynuyordu, biz de kenarda bekliyorduk, oyun oynayamıyorduk. Şimdi oynuyoruz, rahatız." şeklinde konuştu.

Muhammet Korkmaz da belediyeye teşekkür ederek, "Şimdi çok iyi oldu. Daha önce ayağım yağmur yağdığında çamur oluyordu. Top sahası da var onun için şimdi çok mutluyuz." diye konuştu.