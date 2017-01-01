Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde, Yaşar K'nın (38) bir kullanıcıya uyuşturucu sattığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çalışma başlattı.
Yaşar K'nın ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, 335 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 39 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.