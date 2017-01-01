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TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, "Birleşmiş Milletler Gıda Programı verilerine göre, yaklaşık 1 milyar insan temel besin kaynaklarına ulaşamamaktan dolayı yetersiz beslenmekte." dedi.

Trakya Üniversiteler Birliği adına Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi", Tekirdağ'da başladı.

Prof. Dr. İstanbulluoğlu, rektörlük konferans salonundaki açılışta, bu tür kongrelerde tarımdaki sorunların dile getirildiğini ve çözüm için önerilerin sunulduğunu söyledi.

Tarımda çalışanların oranının Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 2-3, Avrupa Birliği ve Japonya yüzde 4-5, Türkiye'de yüzde 21 ve Çin'de yüzde 50 civarında olduğunu aktaran İstanbulluoğlu, "Geçen yüzyıla baktığımızda nüfusun çoğu kırsal kesimde yaşamaktaydı. Günümüzde ise kentsel nüfus, tarımla uğraşan nüfusu geçmiştir. Dünya nüfusu tarım sektöründe azalırken üretilen tarım ürünlerinin toplamı, dünyanın her yerindeki açlık sıkıntısını ortadan kaldırmaya yetecek kadardır." diye konuştu.

İstanbulluoğlu, gelişmiş ülkelerin ellerindeki ürünleri çürütmek pahasına stoklaması nedeniyle birçok insanın temel besin kaynaklarına ulaşamama sebebiyle yetersiz beslendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Gıda Programı verilerine göre, yaklaşık 1 milyar insan temel besin kaynaklarına ulaşamamaktan dolayı yetersiz beslenmektedir. Tarım, çeşitli besin maddelerini üreten, bunları işleyerek çeşitlendiren bireylerin ve toplumların sağlığı ve sosyoekonomik kalkınma üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tarım, araziyi kullanırken toprağı yok etmeyen, onu üretken kılan ve yaşam güvencesi sağlayan bir sektördür."

Kongrenin açılışına, Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Makedonya'dan temsilciler katıldı.

Kongre, 18 Mayıs'ta sona erecek.