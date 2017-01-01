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Şehit ve gazilerin isimleri mezun oldukları okulda yaşatılacak

16 Mayıs 2017 Salı, 14:08
Şehit ve gazilerin isimleri mezun oldukları okulda yaşatılacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan 13 şehit ve gazi için okulda "Atatürk ve Şehitler Köşesi" hazırlandı.

Okulun girişinde öğrenciler tarafından oluşturulan "Atatürk ve Şehitler Köşesi"nde buradan mezun olan şehit ve gazilerin fotoğrafları ile onlara ait bilgiler yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk ve Şehitler Köşesi'nin kendilerini duygulandırdığını dile getirerek, "Şehit ve gazilerimize ait köşenin açılışı bizim için gurur vesilesidir. Şehit ve gazilerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların ailelerine de hürmette kusur etmeyeceğiz." dedi.

Okul müdürü İsmail Karabasmaz da köşenin hazırlanmasında öğrencilerin milli ve manevi değerlerini pekiştirmenin amaçlandığına dikkati çekerek, "Okulumuzdan mezun olan ve görev esnasında şehit düşmüş veya yaralanmış kahramanlarımızın kalbimizde yaşamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Çok değerli şehit ailelerinin ve gazi kardeşlerimizin hep yanlarında olduklarımızı duyurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Açılışa katılan şehit aileleri ile gazilerin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Ankara'da askeri servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli işçi Cumali Akman'ın annesi Ayşe Akman, programdan mutluluk duyduklarını söyledi.

Terör örgütü ile 1996 yılında girilen çatışmada yaralanan gazi Yıldıray Yılmaz da fotoğrafının panoda yer almasından gurur duyduğunu anlatarak, "Okulumuza, bizlere değer verip köşe hazırladığı için çok teşekkür ederim. Şehit ve gazilerin okulumuzda olduğu gibi diğer kurumlarda da aynı şekilde anılmasını bekliyoruz." diye konuştu.


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