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EDİRNE (AA) - 29. Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu kapsamında, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 29. Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, İpsala Kara Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Edirne'ye getirildi.

Toprağın getirilmesi sebebiyle İpsala Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.

İpsala Kaymakamı Ali Uysal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Hüseyin ile vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

İpsala Kaymakamı Uysal, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal’in Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği savaşın adı olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal'in 20'inci yüzyılın tartışmasız en büyük lideri olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Türk demek, dünyada eşi benzeri olmayan yüksek kültürün adıdır. Mustafa Kemal Atatürk, yalnız emperyalizmi yenmedi, bir ulusu kurtardı. Eğer Atatürk Kurtuluş Savaşını başlatmasaydı bu topraklarda Türk ırkı kalmazdı. Mustafa Kemal devrimin adıdır, yok edilmek istenen bir milleti yeniden ayağa kalkmasını sağlamıştır. Türkiye’de sun'i bölünmeler yapılmamalıdır, Türkiye Cumhuriyeti de bizim Osmanlı da bizimdir. Fatih ne kadar büyük komutansa, Atatürk de büyük komutandır. Fatih’de bizim, Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir."

Türkiye'nin Gümülcine Konsolosu Ali Rıza Akıncı ise suyun öte yakasında 150 bin Batı Trakya Türkü'nün selamını getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en medeni, en barışçı, kamu düzenine en saygılı azınlıklarından söz ediyoruz. Hiç bir zaman hak mücadelesinde şiddete başvurmamış bir azınlıktır Batı Trakyalı Türkleri. Burada yurt dışından gelen Türkler'in al bayrakla ilk karşılaştığı bir noktada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu topraklardan, Cumhuriyetimizi kurduğu topraklara Kurtuluş Savaşını başlattığı toprakların ilk adımında bir araya geldik. Bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz ki son vatan toprağını ayakta tutma azmimizi daha iyi anlatmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından, Kaymakam Uysal’ın koşuyu başlatmak üzere havaya ateş açmasıyla, toprağı Anıtkabir ve Samsun'a ulaştıracak atletler koşuya başladı.











