Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Güney'den Buldan yönüne gitmekte olan Akın Kıllı yönetimindeki 20 RS 248 plakalı hafif ticari araç, Bozalan Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki annesi Ümmü Kıllı (68) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, Buldan-Manisa karayolunda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Ümmü Kıllı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Akın Kıllı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.