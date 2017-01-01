Tunceli-Pertek karayolunda iyileştirme çalışmaları

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TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Osman Kaymak, genişletme ve iyileştirme amacıyla 3 yıl önce başlatılan ve bu yıl tamamlanması planlanan 33 kilometrelik Tunceli-Pertek karayolundaki çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli Belediye Başkan Vekili de olan Kaymak, incelemelerde bulunmak amacıyla, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Salih Karataş, Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Karayolları 86. Şube Şefi Aydoğan Ergün ve yüklenici firma yetkilileriyle Tunceli-Pertek karayoluna geldi.

Kaymak, çalışmaların devam ettiği yolda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmesi yer alan Vali Kaymak, 3 yıl önce yapımına başlanan ve bu yıl sonunda tamamlanması planlanan yaklaşık 33 kilometrelik Tunceli-Pertek karayolunun çalışmalar tamamlandığında 6 kilometre kısalacağını ifade etti. Kaymak, böylece seyahat süresinde azalma, ulaşım konforunda da artış olacağını kaydetti.

Kaymak, yolun en kısa sürede tamamlanabilmesi için 220 iş makinesiyle yapılan çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurguladı.