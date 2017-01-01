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Şırnak'ta "Engelliler Haftası" etkinliği

16 Mayıs 2017 Salı, 15:48
Şırnak'ta "Engelliler Haftası" etkinliği

ŞIRNAK (AA)- Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Milli Eğitim İl Müdürü Nurettin Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile engelli vatandaşlarının katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Ömer Kabak Meydanı'ndan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasına kadar süren yürüyüşte, katılımcılar ellerinde Türk Bayrağı ile "Engellerimizle mutluyuz, engelleri beraber aşacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Bir otelde devam eden etkinlikte, görme engelli İsmail Babat tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Vali Yardımcısı Ali Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye nüfusunun yüzde 2'sinin engellilerden oluştuğunu belirterek, onları kendilerinden farklı görmediklerini belirtti.

Engelliler için yapılması gereken çok şey olduğunu dile getiren Arıkan, şunları belirtti:

"Engellileri yaşamlarına adapte etmeye, herkese eğitim ve yaşam hakkı sunmaya çalışıyoruz. Tüm engelli kardeşlerimizin yanındayız, her zaman kapımız açıktır. Onların tüm sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bizler sizlere hizmet etmek için varız. Bizler sizlere yardımcı olduğumuz zaman işimizin manevi tadını almış oluyoruz. Engelli kardeşlerimiz için özelikle eğitim konusunda güzel şeyler yapmayı planlıyoruz."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam da engelliliğin dünyanın genel bir sorunu olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Engelli vatandaşlarımız da yaşamlarını sürdürebilmek için çalışıp para kazanmak zorundadır. Çalışmak, her insan gibi engelli vatandaşlarımızı da mutlu ederek yaşama dört elle sarılmalarını sağlayacaktır. Engelli kişilere acımak ve onların durumu karşısında duygulanmak, onların sorunlarına hiçbir çözüm getirmez. Her engellinin yapabileceği bir iş mutlaka vardır. Onlara iş vererek mutlu olmalarını sağlamalıyız."

Akçam, gerçekleşen projelerle engellilerin spor, sanat ve eğitimde birçok başarılara imza attığını sözlerine ekledi.


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