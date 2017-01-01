Ardahan'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk dava

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen ve aralarında dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı olan eski Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da yer aldığı 25'i tutuklu 27 eski askerin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında 6 sanığın daha ifade verme işlemi tamamlandı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan davanın bugünkü duruşmasına, FETÖ'nün sözde "Ardahan-Artvin bölgesi sıkıyönetim komutanı" olduğu belirtilen dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı olan eski Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da yer aldığı 25'i tutuklu 27 eski askeri personelin tamamı katıldı.

Sanık avukatları ile izleyicilerin de katıldığı duruşmada, şu ana kadar 6 sanığın daha ifadesi alındı.

Bugünkü duruşmada ifade veren ve tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Kargın'ın söz konusu dönemdeki emir astsubayı olan ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Kenan Sakarya, iki yıldır emir astsubaylığını yaptığını söyledi.

Asıl branşının ikmal olduğunu belirten Sakarya, şöyle devam etti:

"Görevde iken her sabah kalkar saat 05.05'de makam aracını hazırlardım. 15 Temmuz günü de Kargın beni aramadı çünkü kendisinden evimi taşıyacağım yönünde izin almıştım. Ev taşıma işlemini yaparken yanımdaki arkadaşlara telefon geldi. Ben de o telefonlar üzere birliğe gittim. Çünkü gelen telefonlardan herkes tugay çağrılıyordu. Makama gittiğimde komutan beni gördü. Göz göze gelince beni çağırıp 'Kimseyi içeri alma' dedi. Jandarma Alay Komutanı da içerideydi. Daha sonra İl Jandarma Komutanı hızlıca çıkıp gitti."

Daha sonra yemekhaneye gittiğini belirten Sakarya, o ana kadar ne olduğunu anlamadığını iddia etti.

- "Kargın, heyecanlı ve panik halindeydi"

Sakarya, darbe girişimine değinip "olay günü Kargın'ın heyecanlı ve panik halinde olduğunu" belirterek, Kargın'ın olay sonrası savcılığa ifade vermeye gitmeden önce 2 silahını kendisine teslim edip tutanak karşılığında birliğe teslim etmesini istediğini söyledi.

Bir yıl önce emir astsubaylık görevinden istifa etmek istediğini de söyleyen Sakarya, bunun Kargın tarafından kabul edilmediğini de aktardı.

Sakarya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

- Başsavcı Çakmak, duruşma savcısı

Duruşma savcısı olarak duruşmaya katılan Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ın, "O gün sizi arayan teyzeniz ve yakınlarınız size bu olayla ilgili hiçbir şey söylemedi mi?" sorusu üzerine de Sakarya, "Hayır. Bana teyzem 'bir durumunu sorayım diye aradım' dedi. Ben de 'müsait değilim, seni ararım' demiştim kendisine. Bu görüşme saat 12.00'den sonra yapıldı." yanıtını verdi.

Dünkü duruşmasında toplam 13 sanığın, bugün ise şu ana kadar 6 sanığın ifade verdiği davanın ikinci gün duruşması, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

Sanıkların adliyeye getirilişinde çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.

- İddianameden

Kentte FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan ilk dava olan bu davanın Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 86 sayfalık iddianamesinde, dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı eski Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında olduğu 25'i tutuklu 27 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasıyla darbe teşebbüsü sırasında yaşananlara yer verilen iddianamede, eski Tuğgeneral Kargın'ın olay günü askerleri kışladan çıkardığını, darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde FETÖ/PDY tarafından sözde "Ardahan-Artvin bölgesi sıkıyönetim komutanı" olarak atanacağının belirlendiği kaydediliyor.

Kargın'ın, iddianameye giren ifadesinde, olay günü ülkenin bir kısmında bazı askerlerce kalkışma yapıldığı haberlerin görmesi üzerine kentte olumsuz durum yaşanmaması ve tedbir almak amacıyla komutanları birliğe davet ettiğini öne sürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, Kargın'ın da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 27 askeri personelin 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapsi isteniyor.



