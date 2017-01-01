Uşak'ta trafik kazası : 1 ölü 1 yaralı

UŞAK (AA) - Ulubey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ali İhsan Arslan (72) yönetimindeki 20 YE 227 plakalı otomobil Ulubey ilçesinden Eşme istikametine ilerlerken şarampole devrildi.
Kazada sürücü Arslan ağır yaralanırken eşi Fatma Arslan (62) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sağlık ekipleri, sürücü Arslan'ı ilk müdahalenini ardından Ulubey Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Çiftin İzmir'deki çocuklarının yanına ziyarete gittikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.