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SAMSUN (AA) - İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekor denemesi gerçekleştiriyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapılıyor.

Bu kapsamda İngiliz sporcu Jediah Doohan, 100 saat sürecek "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekor denemesine başladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin 200 metre uzunluğundaki kanyonun 415 metre yüksekliğinde olduğunu söyledi.

Su derinliğinin ise 85 metre civarında olduğuna işaret eden Arlı, kanyonu spor merkezi haline getirmek için başlattıkları çalışmaların sonuç verdiğini belirtti.

Hazırladıkları eylem planlarının ardından kendilerine bir rota belirlediklerini ve bir organizasyon yapmayı düşündüklerini dile getiren Arlı, "Dünden itibaren bölgeye sporcularımız gelmeye başladı. Bugün de İngiliz sporcu Jediah Doohan, 'Dünya ip üstünde en uzun süre kalma' rekor denemesine başladı. Rekor, 90 saat ile bir başka sporcuda bulunuyor. Doohan bu rekoru Samsun'da kırmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Kanyonda 17-19 Mayıs tarihlerinde base jump (serbest atlayış), slackline ve highline (yüksekte ip üstünde yürüme), kaya tırmanışı, kano ile paramotor branşlarında etkinlikler düzenleneceğini anlatan Arlı, "Ayrıca İngiliz sporcu Sarah Rixham da 'İp üzerinde en uzun yürüyüş' gerçekleştirerek bu alanda kadınlarda dünya rekorunu kırmaya çalışacak. Festival kapsamında 19 base jump sporcusu, Şahinkaya Kanyonu'ndan peş peşe atlayarak görsel şova imza atacak. Kanocular su üzerinde ilerlerken paramotorcular Samsun merkez ile kanyonda uçuşlar gerçekleştirecek." diye konuştu.

Arlı, Şahinkaya Kanyonu'nun iki yıl içinde 11 farklı ekstrem branşının aynı anda yapılabileceği parkura dönüştürülmesinin planladığını kaydetti.